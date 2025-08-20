La Nazione si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Lì dove Pioli aspetta un colpo di sostanza. La Fiorentina continua a lavorare su Piccoli,con il Cagliari che sembra ben disposto anche nei confronti di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Piccoli? Il Cagliari apre al prestito. E a Beltran una valanga di soldi”
La Nazione
Nazione: “Piccoli? Il Cagliari apre al prestito. E a Beltran una valanga di soldi”
La Nazione fa il punto sull'attacco della Fiorentina
Resistono le candidature minori e pure quella di llenikhena, che il Monaco valuta 20 milioni.La Fiorentina nelle ultime ore lo avrebbe chiesto in prestito. Di certo c'è che, al di là delle tante cessioni degli esuberi quella che interessa più di tutti è chiaramente quella di Beltran a titolo definitivo.
E' attesa per le prossime ore la risposta del Vichingo al Cska Mosca, che con la Fiorentina si è accordato per circa 11 milioni più bonus. E Beltran sta riflettendo su un quinquennale a 3 milioni annui. Una valanga di soldi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA