CorSport: “Per Beltran la Fiorentina chiede 15 mln. E il Flamengo non convince”

Dopo Edin Dzeko la Fiorentina punta un altro attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Prima però deve sfoltire la rosa occupandosi delle cessioni. Lucas Beltran, dopo una stagione non soddisfacente, è in uscita, ma al momento non ci sono state offerte che hanno convinto il giocatore. Già la passata stagione l'argentino sembrava sul punto di partire destinazione Galatasaray, ma la Fiorentina non riuscì a trovare un sostituto.