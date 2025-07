CorFio: “Pradè accetta i 12mln dal Brasile per Beltran, ma lui si oppone. È stallo”

Beltran vicino alla cessione, ma non in Brasile

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sta lavorando su più fronti: gestire le uscite, curare i rinnovi dei giocatori e, soprattutto, puntare a un rinforzo a centrocampo. Il mercato è in continuo movimento e ogni giorno può riservare novità importanti per la squadra viola.

Uno dei casi più caldi riguarda l’attaccante argentino Beltran, sul quale è arrivata un’offerta ufficiale dal Flamengo , che propone 12 milioni più bonus. La Fiorentina sarebbe disposta ad accettare la proposta, ma il calciatore per ora ha mostrato poca disponibilità a lasciare Firenze, creando una situazione di stallo. La società vorrebbe utilizzare i fondi derivanti dalla sua cessione per rafforzare la squadra.

Se Beltran dovesse partire, o se dovessero arrivare offerte più gradite al giocatore, potrebbe tornare in auge il nome di Sebastiano Esposito come possibile rinforzo offensivo. Intanto, per quanto riguarda le uscite, la Fiorentina ha in programma nuovi incontri con il Pisa per trattare la cessione di M’Bala Nzola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.