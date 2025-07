Dal Brasile, per Beltran c’è il Flamengo: sul piatto un’offerta da 15 milioni

Il futuro di Lucas Beltrán resta un tema caldo in casa Fiorentina. Dopo una stagione altalenante a Firenze, il centravanti argentino potrebbe salutare i viola già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Goal Brazil, il Flamengo avrebbe avviato i contatti con il club toscano, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro. Con l’arrivo di Kean, Dzeko e Gudmundsson, la concorrenza si fa serrata: per Beltrán lo spazio potrebbe ridursi drasticamente.