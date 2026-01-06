Nazione: “Paratici sogna Dragusin. Il giocatore è frenato, conterà anche Vanoli”

La Nazione si sofferma sulla difesa. Il sogno di Fabio Paratici si chiama Radu Dragusin del Tottenham, ma non sarà semplice convincerlo a vestire la maglia viola:
In difesa il 'sogno' è rappresentato da Dragusin, con il Tottenham che ha l'interesse di cederlo in prestito per rimetterlo in condizione dopo il grave infortunio al ginocchio. Semmai ci sarà da convincere il calciatore, che non è mai sembrato entusiasta di andare in una squadra che lotta per non retrocedere. Torniamo alle parole di Vanoli. Se la trattativa dovesse aprirsi sarà il tecnico a dare l'ok definitivo dopo aver capito le reali motivazioni del difensore ex Genoa. Le alternative restano Coppola e Becao, con Diogo Leite sullo sfondo.
