Fiorentina verso la Lazio: Kean torna titolare, Gosens al posto di Ranieri

La Gazzetta sulla formazione viola

Redazione VN 6 gennaio - 07:24

Jacopo Fazzini è tornato a lavorare con il resto del gruppo nella giornata di ieri, dopo oltre un mese, ma rimane da capire se il centrocampista sia già pronto per una convocazione in vista della trasferta di domani in casa della Lazio o se rientrerà in lista nel turno seguente, in programma domenica pomeriggio all'Artemio Franchi con il Milan. Sicuramente out all'Olimpico sarà invece Edin Dzeko che è andato in tribuna contro la Cremonese per una botta al piede durante la rifinitura, e ieri ha effettuato soltanto terapie.

Per la formazione da schierare contro gli uomini di Maurizio Sarri, ci saranno probabilmente due cambi rispetto all'undici di domenica scorsa controsta Cremonese: uno è certo ed è il rientro dal primo minuto di Moise Kean con Roberto Piccoli che torna in panchina e l'altro è la concreta possibilità di vedere tra i titolari Robin Gosens al posto di Luca Ranieri. Il tedesco dovrebbe andare a posizionarsi dall'inizio sulla sinistra dello schieramento a quattro per garantire maggiore spinta. L'assetto non è in dubbio con l'ormai classico 4-1-4-1 che Vanoli sta utilizzando in questo periodo e che ha dato buone risposte.

Confermato a centrocampo Fagioli, in netta crescita. In panchina tornerà Christensen, portiere che è rientrato dal prestito allo Sturm Graz e prenderà il posto di Tommaso Martinelli che va a titolo temporaneo alla Sampdoria. Oggi per la squadra è previsto il pranzo obbligatorio al Viola Park, poi è in programma l'allenamento e infine la partenza per Roma intorno alle 17 in treno. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.