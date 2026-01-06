Sono passati più di due mesi: Robin Gosens torna titolare all’Olimpico

Il Corriere dello Sport su Robin Gosens

Redazione VN 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 07:40)

In casa Fiorentina è già giorno di vigilia: alle porte c'è la sfida dell'Olimpico contro la Lazio, con due necessità per Paolo Vanoli. Quella di dare maggior continuità possibile al blocco che gli sta dando più garanzie e quella di far riposare i calciatori più utilizzati. Il tecnico dei viola cercherà di accontentarle tutte e due, pochi cambi, ma mirati: uno sarà probabilmente a sinistra, dove Robin Gosens si candida per tornare titolare a più di due mesi dall'ultima gara giocata dal primo minuto; un altro, scontato, è davanti.

La prova di Roberto Piccoli è piaciuta a Vanoli, ma contro la Lazio Moise Kean è pronto a riprendersi i galloni di centravanti titolare, con Gudmundsson alle sue spalle. Dietro confermati Pongracic e Comuzzo, in crescita, così come in mezzo al campo Fagioli e Mandragora, in attesa dei rinforzi sul mercato.

La giornata di ieri, dedicata al lavoro di scarico post-Cremonese, ha regalato anche una buona notizia in termini di acciaccati: si è rivisto in gruppo Jacopo Fazzini, fuori da fine novembre per un problema alla caviglia: «Dovrebbe tornare nei prossimi giorni, spero di averlo a disposizione il prima possibile» aveva detto domenica lo stesso Vanoli. Ancora a parte nel lavoro sul campo Edin Dzeko, condizionato anche dalle voci di mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.