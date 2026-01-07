Viola News
La Nazione

Nazione: "Nome nuovo per la Fiorentina. Piace un difensore del Milan"

Nome nuovo per la difesa della Fiorentina
Redazione VN

La Fiorentina vuole rinforzare anche la difesa. Secondo quanto riportato dalla Nazione, non sono pochi i nomi seguiti dalla squadra mercato viola. Con l'addio di Viti, non convocato per Lazio-Fiorentina, qualcuno entrerà. Si registra un nuovo interesse per un centrale del Milan di Allegri:

Da tenere ancora in considerazione i nomi di Samardzic, Miretti e Casadei se la rivoluzione invernale dovesse essere più profonda. In difesa a Dragusin, Coppola, Becao e Diogo Leite si sono aggiunti Vavro (ex Lazio attualmente al Wolfsburg) e De Winter, se il Milan decidesse di lasciarlo partire nel mercato invernale. Tra i partenti, restando alla difesa, va registrata quella probabile di Viti che non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di oggi proprio per questo motivo.

