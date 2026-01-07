Nazione: “Nome nuovo per la Fiorentina. Piace un difensore del Milan”

La Fiorentina vuole rinforzare anche la difesa. Secondo quanto riportato dalla Nazione, non sono pochi i nomi seguiti dalla squadra mercato viola. Con l'addio di Viti, non convocato per Lazio-Fiorentina, qualcuno entrerà. Si registra un nuovo interesse per un centrale del Milan di Allegri:
Nome nuovo per la difesa della Fiorentina
Da tenere ancora in considerazione i nomi di Samardzic, Miretti e Casadei se la rivoluzione invernale dovesse essere più profonda. In difesa a Dragusin, Coppola, Becao e Diogo Leite si sono aggiunti Vavro (ex Lazio attualmente al Wolfsburg) e De Winter, se il Milan decidesse di lasciarlo partire nel mercato invernale. Tra i partenti, restando alla difesa, va registrata quella probabile di Viti che non è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di oggi proprio per questo motivo.
