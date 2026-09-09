Paolo Vanoli ha già riaperto il suo “laboratorio” con una priorità precisa: ricomporre una Fiorentina provata dagli ultimi mesi. Prima ancora di intervenire su modulo e principi di gioco, il tecnico vuole restituire fiducia ai singoli, alleggerire le tensioni e ricreare entusiasmo all’interno del gruppo.

Il primo appuntamento è stato una merenda al Viola Park, organizzata per riabbracciare i giocatori già allenati nella scorsa stagione e conoscere i nuovi arrivati. Vanoli e il suo staff stanno inoltre verificando la condizione atletica della squadra, memori di quanto accaduto un anno fa, quando fu necessario un richiamo di preparazione. Inizialmente il tecnico dovrebbe affidarsi alla “vecchia guardia”: Dodò, Ranieri e Pongracic in difesa, Ndour e Fagioli a centrocampo.

La principale novità sarà rappresentata dagli esterni, con Vanoli che potrà contare su giocatori di ruolo come Njie, Gnonto e Gonçalves. Un capitolo particolare riguarda Mastantuono, talento indiscusso ma meno adatto a giocare da esterno puro: il tecnico dovrà trovargli posizione, compiti e libertà ideali per esaltarne le qualità. Anche questa sarà una delle sfide del nuovo corso viola. Lo scrive la Nazione.