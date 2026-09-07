In una Fiorentina ancora priva di certezze, Franco Mastantuono fatica a trovare la propria collocazione. Contro il Torino è stato sostituito all’intervallo dopo aver fallito una delle migliori occasioni viola, mentre contro il Frosinone aveva colpito un palo. Episodi che raccontano un talento evidente, ma ancora incapace di incidere con continuità.

Arrivato a Firenze tra grandissime aspettative, il giovane di proprietà del Real Madrid era stato indicato come uno dei possibili protagonisti della nuova Fiorentina e dell’intera Serie A. Il suo inserimento tattico, però, si sta rivelando più complicato del previsto: parte largo, cerca di accentrarsi e viene incontro al pallone, ma finisce spesso lontano dalle zone nelle quali potrebbe risultare decisivo.

La sostituzione contro il Torino può essere considerata una normale scelta tecnica, ma servirà una gestione chiara per evitare continue accelerazioni e frenate. Mastantuono deve trovare un ruolo adatto alle sue caratteristiche e una squadra capace di sostenerlo. Il talento non è in discussione, ma la Fiorentina dovrà metterlo nelle condizioni di esprimersi senza trasformare le aspettative in un peso. Lo scrive la Nazione.