Nazione: “La Fiorentina non si squaglia e sorride. Ma adesso arriva il Verona”

La partita, giocata in un clima quasi intimo, è stata l’occasione per alcune scelte significative: il lancio di Richardson, la titolarità di Kean al posto di Piccoli per restituire fiducia al centravanti, e la fascia affidata a Dzeko. La Fiorentina mantiene l’impianto tattico abituale e trova il vantaggio con una precisa incornata di Kean su assist di Dodo. Nonostante il buon controllo del primo tempo, la ripresa vede una squadra più lunga e sfilacciata, punita dal pareggio di Mykhailenko.