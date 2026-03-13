Nazione: “La Fiorentina evita la beffa. Una vittoria utile per un motivo”

La Fiorentina vince 2-1 contro il Rakow grazie a un rigore trasformato da Gud al 93’ , mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di Conference League, che dovrà essere completata nella gara di ritorno in Polonia. Il penalty decisivo nasce da un fallo di mano di Ameyaw su cross di Dodo. La prestazione viola è stata però in chiaroscuro: positiva per intensità e qualità della manovra, meno per la capacità di concretizzare le occasioni create.

Vanoli opta per un ampio turnover: Christensen tra i pali come portiere di coppa, Ranieri capitano, Fazzini a supporto dell’attacco e Piccoli come riferimento offensivo al posto di Kean. Il Rakow si rivela però più pericoloso del previsto, soprattutto con gli esterni Ameyaw e Pienko, che nei primi minuti impegnano Christensen. La Fiorentina prova a fare la partita e crea alcune opportunità, come la spettacolare girata di tacco di Gosens e la conclusione al volo di Fazzini su assist di Parisi, ma il primo tempo si chiude senza reti e con poca concretezza sotto porta.