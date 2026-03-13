Nazione: “A Cremona ci sarà l’inferno. Per i 3 punti serve Moise Kean”

La Fiorentina aspetta buone notizie da Moise Kean

Redazione VN 13 marzo - 08:14

Dopo la vittoria in Conference League, per la Fiorentina è iniziato il conto alla rovescia verso la sfida decisiva della stagione: la trasferta di lunedì contro la Cremonese. Molti avevano già iniziato a guardare oltre l’impegno europeo, ma ora l’attenzione è completamente rivolta a questa partita che può indirizzare la corsa salvezza. La squadra di Vanoli dovrà vincere allo stadio Zini per superare i grigiorossi in classifica, oggi avanti di un punto, e spingerli verso una posizione che significherebbe retrocessione in Serie B.

L’obiettivo è chiaro ma tutt’altro che semplice. La Cremonese affronterà la gara con lo spirito di chi gioca l’ultima occasione per salvarsi, rendendo la partita ancora più tesa e difficile da interpretare. Inoltre, durante la stagione la Fiorentina ha spesso sofferto proprio contro squadre di livello medio-basso, trovando difficoltà nel fare la partita e nel gestire il possesso contro difese chiuse. La speranza, ovviamente, è quella di avere Moise Kean.

A rendere il clima ancora più incandescente contribuiranno altri fattori: lo stadio Zini sarà tutto esaurito e i tifosi viola non potranno essere presenti a causa della squalifica del settore ospiti. In più la Cremonese arriva con grande rabbia dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Lecce, segnata da pesanti polemiche arbitrali. Tutti elementi che trasformano la sfida di lunedì in una vera e propria finale per la Fiorentina. Lo scrive la Nazione.