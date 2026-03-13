Viola News
CorSport: “Un club di A cambia i portieri. E mette gli occhi su David De Gea”

David De Gea lascia la Fiorentina, ma rimane in Serie A?
In casa Juventus tiene banco il tema portiere. Luciano Spalletti deve decidere a chi affidare la porta in questo finale di stagione. Di Gregorio sta deludendo e Perin potrebbe prendere il suo posto in modo definitivo.

Poi, a giugno si penserà al sostituito ed è proprio qua che si inserisce la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, David De Gea potrebbe essere una soluzione per la porta della Juventus: 

Il presente si intreccia con il futuro perché non è un mistero che la casella del portiere sia una di quelle sotto la lente d’ingrandimento della società per la squadra che verrà. Sia Di Gregorio, sia Perin infatti sono in bilico: nessuno dei due è al sicuro per la prossima stagione. Mattia in particolare, desideroso di giocare con maggiore continuità, potrebbe partire. Ma anche DiGre potrebbe essere oggetto di attenzioni, dopo i rumors sulla Premier League dei mesi scorsi. E anche per questo è un patrimonio da recuperare in tutti i sensi, tecnico ed economico in prospettiva del mercato estivo. Parallelamente c’è la volontà della Continassa di migliorare in ogni reparto la rosa da mettere a disposizione di Spalletti nella prossima stagione e il ruolo del portiere non è certo escluso dai ragionamenti. Tutto dipenderà, come è ormai chiaro, dal budget a disposizione e qui torniamo sempre all’obbligo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League per avere le risorse utili da investire, visto che le necessità di rafforzamento sono diffuse in tutti i reparti. Nomi nei radar? Carnesecchi, certo, ma costa almeno 40 milioni. Vicario, che piace pure dell’Inter. O un totem di esperienza come Alisson o De Gea. 

