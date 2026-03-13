Almeno stavolta - a differenza dello sciapo pareggio col Parma - arrivano battiti dal cuore viola. Forse anche per i sei cambi che Vanoli propone rispetto al campionato. La Fiorentina ha voglia di fare e il Rakow si dimostra presto molto meno temibile rispetto allo Jagiellonia, che era venuto al Franchi causando terrore al popolo viola (e infatti gli sta dietro nell'Estraklasa, il campionato polacco).
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fabbian e Fazzini non azzardano. La Fiorentina ha il solito difetto”
Dopo una discesa di Pienko al 3', la squadra di Tomczyk raggrinzisce il 3-4-3 in un blocco unico nella propria metà campo. Così però non fa che alimentare il difetto della Fiorentina, che è sempre lo stesso: lungo e lento possesso palla, aggiramento da una parte all'altra, cross. Mai un'imbucata, un centrocampista o la punta che vengano incontro per cercare una combinazione centrale: dovrebbero pensarci Fabbian, stavolta più mezzala che seconda punta, o Fazzini, ma uno ha sempre l'unico istinto di attaccare la porta, l'altro parte da sinistra ma li si ferma, calpestando la linea ed entrando di rado negli angusti quartieri della trequarti.
Manca il coraggio di azzardare un passaggio tra le linee, di assumersi un rischio in più. Ma per chi convive con la paura da troppo tempo sarebbe chiedere troppo. Dopo un tacco di Gosens in avvio - il portiere Zych vola all'incrocio -, la Viola dunque ristagna a 40 metri dalla porta senza sapere bene come arrivarci. Ha comunque un'occasione limpidissima appena prima della mezz'ora: Parisi, l'unico che con le sue serpentine esce dal monotono giro palla, svicola sul fondo a destra e ispira Fazzini, che al volo riesce nell'impresa di calciare alto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA