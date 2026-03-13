Gazzetta: “Fabbian e Fazzini non azzardano. La Fiorentina ha il solito difetto”

Almeno stavolta - a differenza dello sciapo pareggio col Parma - arrivano battiti dal cuore viola. Forse anche per i sei cambi che Vanoli propone rispetto al campionato. La Fiorentina ha voglia di fare e il Rakow si dimostra presto molto meno temibile rispetto allo Jagiellonia, che era venuto al Franchi causando terrore al popolo viola (e infatti gli sta dietro nell'Estraklasa, il campionato polacco).