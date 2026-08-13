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La Fiorentina prosegue la preparazione al Viola Park in vista della sfida di domani sera contro il Benevento, primo appuntamento ufficiale della stagione in Coppa Italia. Fabio Grosso, che oggi alle 12.30 parlerà in conferenza stampa, sembra intenzionato a confermare il 4-3-2-1 utilizzato nelle ultime amichevoli, dando così continuità al lavoro tattico delle ultime settimane.

Dal primo minuto non dovrebbe esserci Franco Mastantuono, candidato però a entrare nella ripresa e a debuttare ufficialmente in maglia viola. Restano alcuni dubbi di formazione: sulla destra Jimenez è favorito su Joao Mario, mentre a centrocampo Oulai parte avanti rispetto a Fagioli per il ruolo di play. In attacco, invece, le gerarchie sembrano definite, con Atta e Gudmundsson alle spalle di Moise Kean.

Dopo la rifinitura di oggi la squadra farà ritorno a casa, visto che non è previsto il ritiro al Viola Park alla vigilia della partita. Intanto continua a crescere l'attesa dei tifosi per l'esordio stagionale al Franchi: sono già oltre 11mila i biglietti venduti per la gara contro il Benevento. Lo scrive la Nazione.