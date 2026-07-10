Nazione: “Gudmundsson con la valigia in mano. Tanti sondaggi, ma niente proposte”

Albert Gudmundsson è uno dei rebus in casa Fiorentina. Neance le parole di Fabio Grosso sono servite a chiarire la situazione attorno all'islandese.

Secondo la Nazione avrebbe la valigia in mano, e potrebbe partire. Gli interessamenti non mancano: dal Marsiglia alla Premier, passando per l'Atalanta di Sarri. Per adesso non sono arrivate delle proposte concrete sul tavolo di Paratici e Goretti, ma l'ex Genoa è uno dei big che potrebbe lasciare la Fiorentina.