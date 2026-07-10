L'acquisto di Arthur Atta non chiude le porte a un ulteriore rinforzo per il centrocampo. La Fiorentina continua infatti a lavorare per arrivare a Kristian Thorstvedt, centrocampista classe 1999 del Sassuolo, con i contatti tra i due club che proseguono.
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Cor.Sport: “Brescianini la chiave per Thorstvedt, mentre Oulai si defila”
Per arrivare a Thorstvedt, Paratici punta su Brescianini
L'obiettivo della dirigenza viola è abbassare la richiesta economica degli emiliani inserendo nell'operazione una contropartita tecnica. Il nome proposto è quello di Simon Sohm, ma il Sassuolo avrebbe espresso una preferenza per Marco Brescianini. Resta invece più complicata la pista che porta a Inao Oulai del Trabzonspor, profilo che al momento appare in secondo piano rispetto alle altre opzioni per il centrocampo. Lo scrive il Corriere dello Sport
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