Cor.Sport: “Brescianini la chiave per Thorstvedt, mentre Oulai si defila”

L'obiettivo della dirigenza viola è abbassare la richiesta economica degli emiliani inserendo nell'operazione una contropartita tecnica. Il nome proposto è quello di Simon Sohm, ma il Sassuolo avrebbe espresso una preferenza per Marco Brescianini. Resta invece più complicata la pista che porta a Inao Oulai del Trabzonspor, profilo che al momento appare in secondo piano rispetto alle altre opzioni per il centrocampo. Lo scrive il Corriere dello Sport