Roberto Piccoli è reduce da una stagione deludente, la sua prima a Firenze. L'attaccante arrivato dal Cagliari non ha quasi mai convinto, e per questo anche il suo futuro è incerto.
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Nazione: “Piccoli vuole convincere Grosso in ritiro. La Lazio resta interessata”
La Lazio resta alla finestra per Piccoli, ma lui vuole stupire al Viola Park
Secondo la Nazione, Piccoli vorrebbe giocarsi le sue carte nel ritiro del Viola Park, cercando di convincere Fabio Grosso. La Lazio resta comunque interessata al suo cartellino, anche se la situazione dei biancocelesti non permette grossi esborsi.
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