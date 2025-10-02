Nazione: “Fiorentina, la società ti osserva. Oggi e con la Roma conta una cosa”

Attorno alla Fiorentina si respira un’aria carica di tensione e aspettative. L’avvio del campionato, con soli tre punti raccolti in cinque giornate, ha lasciato strascichi pesanti, trasformando la partita di Conference League in un crocevia decisivo. Non si tratta soltanto di un match europeo contro il Sigma, avversario alla portata, ma di una sfida che assume il valore di un bivio per l’intera stagione viola.

La squadra di Pioli è consapevole che il risultato conta , ma ancora di più conta il modo in cui verrà ottenuto. La vittoria deve arrivare mostrando gioco, identità e compattezza, restituendo ai tifosi quell’idea di “Fiorentina vera” che da fine ritiro non si è più vista. È richiesto un atteggiamento coerente con le qualità della rosa, capace di trasformare la pressione in energia positiva e di rimettere al centro lo spirito collettivo.

Il peso delle responsabilità è enorme e coinvolge tutti: allenatore, giocatori e società. Quest’ultima, vigile, non potrà che valutare scelte e rendimento alla luce di questi impegni ravvicinati. La doppia sfida – Conference oggi e Roma domenica – diventa quindi la chiave per raddrizzare il percorso stagionale. Solo riportando la squadra sui binari pensati in estate, con obiettivi ambiziosi di prestazioni e risultati, la Fiorentina potrà sperare di rilanciarsi davvero. Lo scrive la Nazione.