La Nazione

Nazione: “Fiorentina, adesso il difensore. Il primo nome nella lista di Paratici”

La Nazione sulla difesa
Redazione VN

La Nazione si è soffermato sulla questione del difensore. Secondo il noto quotidiano infatti, chiusa la questione Fabbian, il club viola adesso deve trovare un bel profilo in difesa:

Dato per fatto l'arrivo di Fabbian, in entrata manca ancora all'appello un difensore centra-le, che arriverà sicuramente per sopperire alle partenze di Pablo Mari e Viti. Le ultime ore hanno registrato qualche nuovo contatto per Diego Coppola, serve l'apertura del Brighton al prestito, il difensore rientrerebbe di buon grado in Serie A visto il poco spazio avuto fin qui. Sempre in lista Diogo Leite, Bijol e Becao.

