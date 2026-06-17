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La Nazione

Nazione: “Fabio Grosso ha deciso quale sarà il futuro di Pietro Comuzzo”

Comuzzo
Nonostante le offerte ricevute e la possibilità per il club di realizzare una ricca plusvalenza, Comuzzo ha scelto di restare a Firenze
Redazione VN

Pietro Comuzzo si candida a essere uno dei punti fermi della nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Il difensore viola, reduce dalle buone prestazioni con l'Italia contro Lussemburgo e Grecia, ha mostrato serenità e fiducia, lasciandosi alle spalle mesi complicati e ricchi di aspettative, dopo una crescita che sembrava inarrestabile.

Comuzzo

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A soli 21 anni, Comuzzo ha già collezionato 91 presenze tra i professionisti, di cui 64 in Serie A. Arrivato nel settore giovanile della Fiorentina nel 2018, è stato lanciato da Vincenzo Italiano e si è affermato con Palladino, anche se il suo percorso ha subito un rallentamento tra cambi di allenatore, problemi fisici e le continue voci di mercato che lo hanno visto nel mirino di Napoli e Al-Hilal.

Grosso

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Nonostante le offerte ricevute e la possibilità per il club di realizzare una ricca plusvalenza, Comuzzo ha scelto di restare a Firenze. Dopo il rinnovo fino al 2029 con opzione, Grosso è pronto a puntare forte su di lui: nelle idee del tecnico sarà proprio il centrale classe 2005, insieme a Marin Pongracic, a guidare la difesa della nuova Fiorentina. Lo scrive la Nazione.

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