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Nazione: “Due giovani talenti per l’attacco. La situazione Norton-Cuffy”

Nazione: “Due giovani talenti per l’attacco. La situazione Norton-Cuffy” - immagine 1
La Fiorentina guarda però anche alla corsia destra difensiva: Brooke Norton-Cuffy piace a Paratici. Da capire la situazione Dodò
Redazione VN

Sul fronte offensivo restano da seguire anche Isak Bjerkebo, esterno svedese classe 2003 del Sirius, protagonista di un avvio di stagione straordinario, e il turco Basar Önal del Nec (Nome dato in esclusiva a VN). Due profili sui quali sta lavorando con attenzione il nuovo capo scouting Lorenzo Giani.

Norton-Cuffy

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La Fiorentina guarda però anche alla corsia destra difensiva: Brooke Norton-Cuffy piace a Paratici e nelle ultime settimane sono stati effettuati nuovi sondaggi.

Situazione

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Da capire se l’operazione verrà approfondita in caso di cessione di Dodò o indipendentemente dal futuro del brasiliano. Sul giocatore il Genoa parte da una richiesta vicina ai 15 milioni.

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