La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina a centrocampo. In mezzo al campo, infine, la priorità continua a chiamarsi Kristian Thorstvedt.
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Nazione: “Paratici insiste per Thorstvedt, ma il Sassuolo non si smuove dai 20mln”
La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina a centrocampo. In mezzo al campo, infine, la priorità continua a chiamarsi Kristian Thorstvedt
Il norvegese del Sassuolo, pupillo di Fabio Grosso e a segno anche al Mondiale con la Norvegia, sarebbe pronto a una nuova esperienza, ma i neroverdi non intendono scendere sotto una valutazione di 20 milioni.
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