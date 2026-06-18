CorSport: “La Fiorentina torna su Kostic. I nomi per le fasce d’attacco”

Il mercato della Fiorentina è legato soprattutto alle corsie laterali, in entrata ed uscita. Oltre ai nomi fatti, e quindi partendo dai terzini, Joao Mario e Destiny Udogie, ma anche Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv e Adam Obert del Cagliari, torna a far gola l'occasione “a zero”, rappresentata da Filip Kostic, mancino nel mirino anche dell'Al Qadsiah e che dal 30 giugno vedrà scadere il suo contratto alla Juventus.