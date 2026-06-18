Il mercato della Fiorentina è legato soprattutto alle corsie laterali, in entrata ed uscita. Oltre ai nomi fatti, e quindi partendo dai terzini, Joao Mario e Destiny Udogie, ma anche Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv e Adam Obert del Cagliari, torna a far gola l'occasione “a zero”, rappresentata da Filip Kostic, mancino nel mirino anche dell'Al Qadsiah e che dal 30 giugno vedrà scadere il suo contratto alla Juventus.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “La Fiorentina torna su Kostic. I nomi per le fasce d’attacco”
Corriere dello Sport
CorSport: “La Fiorentina torna su Kostic. I nomi per le fasce d’attacco”
orna a far gola l'occasione “a zero”, rappresentata da Filip Kostic, mancino nel mirino anche dell'Al Qadsiah
Per quanto riguarda gli esterni alti Harrison è ormai il passato e Solomon rischia di diventarlo se Fabio Paratici non riuscirà ad avere uno sconto dal Tottenham rispetto ai 10 milioni che chiedono gli Spurs per il riscatto. Tra i profili monitorati per l'attacco rimangono vive le piste Volpato e Laurienté, anche se il Sassuolo chiede tanto (quasi 20 milioni per il primo, 25 per il secondo). Lo scrive il Corriere dello Sport.
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