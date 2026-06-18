CorSport: “Il futuro di Kean, la volontà di Grosso e la posizione della Fiorentina”

La programmazione del mercato estivo passerà inevitabilmente dalla situazione di Kean, il calciatore più pagato della rosa

Redazione VN 18 giugno - 09:09

Fabio Paratici ha incontrato gli agenti di Moise Kean nell’ambito di una serie di confronti con i rappresentanti dei giocatori viola. L’attaccante resta al centro del progetto tecnico di Fabio Grosso, che ha espresso fiducia nei suoi confronti, mentre anche l’entourage del centravanti ha manifestato la volontà di proseguire l’avventura a Firenze. La Fiorentina sta quindi valutando con attenzione la strategia migliore per il futuro del giocatore.

La programmazione del mercato estivo passerà inevitabilmente dalla situazione di Kean, il calciatore più pagato della rosa e uno dei profili più monitorati. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, come già accaduto nella scorsa estate quando l’unico tentativo concreto fu quello dell’Al-Qadsiah, respinto dal giocatore nonostante una proposta economica molto ricca.

Dopo i 25 gol della prima stagione in viola, Kean ha chiuso l’ultima annata con 9 reti, complice anche una lunga serie di problemi fisici che gli hanno fatto saltare 16 partite. Sotto contratto fino al 2029, percepisce 4,5 milioni netti a stagione e ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio. Nelle prossime settimane società e agenti lavoreranno per definire il percorso più adatto per il futuro dell’attaccante. Lo scrive il Corriere dello Sport.