Massimiliano Allegri, a breve nuovo allenatore del Napoli, è alla ricerca di un terzino destro. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore avrebbe preso forza la posizione di Molina dell'Atletico Madrid. Ma il Napoli tiene in caldo tutte le altre alternative.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “La candidatura di Dodò per un club interessato è in forte calo”
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Gazzetta: “La candidatura di Dodò per un club interessato è in forte calo”
Dodò lascerà la Fiorentina a parametro zero, ma per adesso non ci sono offerte. Paratici vuole 15 milioni
Khalaili è sempre il preferito, ma non per i 25 milioni che continua a chiedere l'Union St. Gilloise. La candidatura di Dodo (Fiorentina) è in calo, quella di Juanlu Sanchez (Siviglia) resta stabile, mentre intriga molto Norton-Cuffy del Genoa. Molina, però, ha qualcosa in più di tutti.
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