CorFio: “Con Lucci non solo Kean. I movimenti del mercato di Paratici”

Kean quindi, ma non solo. Con Lucci si è discusso anche di Piccoli (altro suo assistito), il cui destino è ovviamente legato a quello di Moise

Kean quindi, ma non solo. Con Lucci si è discusso anche di Piccoli (altro suo assistito), il cui destino è ovviamente legato a quello di Moise. Nel frattempo Paratici continua a lavorare al resto, e in particolare agli esterni visto che i terzini sono tutti potenzialmente in uscita e che là davanti non ci sono attaccanti.