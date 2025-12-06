Nazione: “Difesa a quattro dipende da Gosens. In attacco Piccoli in vantaggio su Gud”

Viola News
Il cambio tattico va di pari passo con le condizioni di Gosens
Nonostante la Fiorentina nei giorni scorsi abbia lavorato sulla difesa a quattro, Paolo Vanoli darà seguito al 3-5-2. Per costruire una novità tattica di questo genere è troppo importante che Gosens torni al meglio delle condizioni. Il tedesco sta meglio e nella giornata di ieri ha svolto il primo mezzo allenamento assieme ai suoi compagni. Tuttavia non è ancora in grado di riprendere l'attività agonistica. Per questo Vanoli prosegue con la difesa a tre. L'unico dubbio è davanti: chi a sostegno di Kean tra Gudmundsson e Piccoli? L'ex Cagliari è in netto vantaggio. Lo riporta La Nazione.

