Nazione: “Difesa a quattro dipende da Gosens. In attacco Piccoli in vantaggio su Gud”

Nonostante la Fiorentina nei giorni scorsi abbia lavorato sulla difesa a quattro, Paolo Vanoli darà seguito al 3-5-2. Per costruire una novità tattica di questo genere è troppo importante che Gosens torni al meglio delle condizioni. Il tedesco sta meglio e nella giornata di ieri ha svolto il primo mezzo allenamento assieme ai suoi compagni. Tuttavia non è ancora in grado di riprendere l'attività agonistica. Per questo Vanoli prosegue con la difesa a tre. L'unico dubbio è davanti: chi a sostegno di Kean tra Gudmundsson e Piccoli? L'ex Cagliari è in netto vantaggio. Lo riporta La Nazione.