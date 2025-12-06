Ferrara: “La Fiorentina riparte da un’immagine. Se ne esce con il coraggio”

Le parole del giornalista Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione:
L'immagine di Edin Dzeko con il megafono racconta la storia di una squadra che soffre e di un incrocio di solitudini, dal quale speriamo possa esserci una reazione positiva. La Fiorentina proverà a ripartire da quella immagine, da un patto utile per unirsi per affrontare ogni sfida come fosse quella definitiva. C'è da combattere sul campo e sostenere dalle gradinate. Ora che non ci sono più Pioli e Pradé è inutile parlare degli errori del passato o di nomi per il mercato di gennaio. Ci penserà Goretti, di cui vogliamo fidarci. L'assenza di Berardi gioca a favore di Vanoli. Ma la Fiorentina non deve fare calcoli perché ha il futuro nelle sue mani. Si può parlare di tattica, di posizioni in campo, ma l'essenza del tutto sta nelle parole paura e coraggio. Quest'ultima è l'arma per uscirne.
