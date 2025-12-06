Sassuolo, per Grosso niente trappola. Il tecnico neroverde conosce la Fiorentina

La Fiorentina è ultima e senza vittorie, ma per Fabio Grosso non si tratta di una trappola. Il tecnico vede nella sfida un impegno tipico del campionato, da affrontare con una prestazione completa e intensa. I viola, nonostante le difficoltà, restano un avversario di valore e faranno di tutto per rialzarsi; per questo il Sassuolo dovrà presentarsi con qualità, sacrificio e determinazione.