La Fiorentina è ultima e senza vittorie, ma per Fabio Grosso non si tratta di una trappola. Il tecnico vede nella sfida un impegno tipico del campionato, da affrontare con una prestazione completa e intensa. I viola, nonostante le difficoltà, restano un avversario di valore e faranno di tutto per rialzarsi; per questo il Sassuolo dovrà presentarsi con qualità, sacrificio e determinazione.
Sassuolo, per Grosso niente trappola. Il tecnico neroverde conosce la Fiorentina
Fabio Grosso si prepara alla sfida contro la Fiorentina
L’assenza di Berardi apre la strada a Volpato che dovrebbe partire titolare. Grosso considera questa defezione un’opportunità per valorizzare il potenziale dei suoi giovani.
La partita si giocherà molto sul piano mentale: riconoscere le situazioni, restare dentro la gara e trovare soluzioni rapide sarà fondamentale. Il Sassuolo conosce bene le intenzioni della Fiorentina, pronta anche a cambiare assetto pur di ripartire, e per questo serviranno attenzione e intensità massime. Lo riporta il Corriere dello Sport.
