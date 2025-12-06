Kean è chiamato a una sterzata. Ma Gudmundsson deve servirlo meglio

Nel presentare la partita tra Sassuolo e Fiorentina in programma oggi alle 15, La Gazzetta dello Sportsi sofferma anche su Moise Kean:
La certezza in avanti è sempre Kean, anche lui chiamato a una sterzata. Un leone come impegno, deve ritrovare la mira della passata stagione perché soltanto due gol e tre legni non possono rispecchiare il reale valore del vice capocannoniere dello scorso campionato e dell'attaccante della nazionale italiana. Possibile che a supportarlo sia Gudmundsson per la prima volta dall'inizio in coppia con Moise da quando Vanoli è in panchina (LA PROBABILE FORMAZIONE). Servire al meglio Kean è uno degli obiettivi che riguarda direttamente Gud a cui Vanoli chiede in modo molto netto di rimanere avanti, di non arretrare sulla linea di centrocampo perché altrimenti appiattisce le sue caratteristiche che, invece, devono essere uniche.
