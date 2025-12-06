Inizia un mese decisivo per la Fiorentina che dovrà approfittare delle partite che verranno per fare punti ed uscire dalla zona bassa della classifica: solo 6 punti, ultimo posto in comproprietà con il Verona e zero nella casella delle vittorie. Il 27 dicembre poi si tireranno le somme, ma adesso serve un cambio di passo.
TS: “Fiorentina nel mese della verità. Le assenze rimandano la rivoluzione”
Non è ancora arrivato il momento di cambiare tatticamente
Tanti gli assenti per Paolo Vanoli, tra questi Robin Gosens che, da vero leader, ha voluto comunque aggregarsi alla squadra per la trasferta. Ce l'ha fatta invece l'esterno Fortini, fermato in settimana dall'influenza. Ma è l'assenza di esterni che ha fatto riflettere Vanoli sulla possibilità di cambiare già oggi assetto tattico. Il tecnico viola è già al lavoro per quando sarà il momento di passare alla difesa a quattro, ma adesso non è il timing giusto. Lo riporta Tuttosport.
