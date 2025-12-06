TS: “Fiorentina nel mese della verità. Le assenze rimandano la rivoluzione”

Tanti gli assenti per Paolo Vanoli, tra questi Robin Gosens che, da vero leader, ha voluto comunque aggregarsi alla squadra per la trasferta. Ce l'ha fatta invece l'esterno Fortini, fermato in settimana dall'influenza. Ma è l'assenza di esterni che ha fatto riflettere Vanoli sulla possibilità di cambiare già oggi assetto tattico. Il tecnico viola è già al lavoro per quando sarà il momento di passare alla difesa a quattro, ma adesso non è il timing giusto. Lo riporta Tuttosport.