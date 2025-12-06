Nazione: “Vanoli tiene le carte coperte. Ma in futuro allenamenti a porte aperte”

Vanoli gioca a carte coperte per non svelare nulla al Sassuolo data l'importanza della partita di oggi. In conferenza stampa ha ribadito che il modulo verrà svelato solo all'uscita delle formazioni ufficiali. Dunque il tecnico viola non è entrato nei dettagli e, oltre ai convocati, Grosso non avrò nessun vantaggio.

A Sassuolo ci sarà il sostegno della tifoseria e Vanoli ha parlato anche di questo aprendo alla possibilità di fare degli allenamenti a porte aperte: "Anche a Torino quando ho potuto l'ho aperto perché penso che sia un momento bello per la nostra gente. Ho chiesto solo un po' di tempo perché sono qui da venti giorni". Lo riporta La Nazione.