La Nazione

Nazione: “Col Sassulo per spezzare la maledizione. In attacco serve concretezza”

Le parole di Giampaolo Marchini sulle pagine de La Nazione
Il giornalista Giampaolo Marchini, sulle pagine de La Nazione, ha analizzato così la partita che oggi la Fiorentina disputerà contro il Sassuolo a Reggio Emilia:

La stagione della Fiorentina rischia di diventare maledetta, a Sassuolo, con la tifoseria alle spalle serve rompere questa maledizione. L'unico obiettivo è la vittoria. La trasferta è ricca di speranza e Vanoli la vuole affrontare guardando all'orizzonte con l'entusiasmo dei 4 mila tifosi presenti al Mapei Stadium. Il patto stipulato a Bergamo ha avuto l'effetto di compattare l'ambiente e dare un'iniezione emotiva alla Fiorentina che ha bisogno della fiducia del popolo viola. Quest'ultimo trascina la squadra e viceversa, almeno fuori dal campo. In campo servirà una prova di grande coraggio. Era auspicabile un cambio tattico, ma le condizioni di Gosens hanno costretto Vanoli a continuare con il 3-5-2. Potranno invece cambiare gli interpreti, i quali dovranno rifornire un attacco che è chiamato ad essere più concreto. Ora più che mai serve una vittoria.

