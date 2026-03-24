Nazione: “Così Paolo Vanoli è convinto di salvare la Fiorentina”

I calcoli di Paolo Vanoli

Redazione VN 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 07:06)

La quota salvezza è il tema centrale in casa Fiorentina,così come per altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere. Dopo i recenti risultati, tra cui il pareggio con l’Inter e la vittoria della Cremonese sul Parma, l’asticella dei punti necessari si è alzata: attualmente oscilla tra i 36 e i 40 punti. In teoria 38 potrebbero bastare per restare in Serie A, ma arrivare a 40 garantirebbe maggiore sicurezza, soprattutto considerando l’equilibrio tra le squadre in fondo alla classifica.

Per la Fiorentina, il traguardo è ancora raggiungibile nonostante un calendario impegnativo nelle ultime otto giornate. La squadra ha mostrato progressi recenti sotto il profilo del gioco, dell’atteggiamento e della solidità mentale, trovando anche nuovi equilibri tattici grazie a giocatori chiave. Questo miglioramento rende credibile la possibilità di ottenere i punti necessari per la salvezza.

Fondamentali saranno tre partite considerate decisive: la trasferta contro il Verona e le sfide casalinghe contro Sassuolo e Genoa, da cui dovrebbero arrivare 9 punti. Altri risultati utili potrebbero arrivare contro Lazio e Lecce, mentre le gare più difficili contro Roma, Juventus e Atalanta restano aperte a sorprese. Raggiungere presto la quota salvezza permetterebbe alla Fiorentina di affrontare queste ultime sfide con meno pressione e magari conquistare punti inattesi. Lo scrive la Nazione.