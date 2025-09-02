Nazione: “Ceballos, suggestione sfumata. Nessun margine per Brescianini”

La Nazione e gli ultimi colpi della Fiorentina

Redazione VN 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 08:28)

L’ultimo giorno di mercato della Fiorentina si è chiuso senza sorprese in entrata: nessuna nuova operazione oltre all’acquisto già ufficializzato di Lamptey, con le piste Ceballos e Brescianini che non hanno avuto sviluppi concreti. La giornata si è concentrata sugli esuberi, con diverse uscite ufficializzate. Ikoné ha salutato Firenze dopo tre anni e mezzo per approdare al Paris FC, operazione da 3 milioni di euro. Poco dopo è stata la volta di Bianco, passato al Paok Salonicco in prestito con diritto di riscatto e rinnovo fino al 2027, mentre Barak ha scelto di ripartire dalla Serie B con la maglia della Sampdoria, anche lui con la formula del prestito secco.

Parallelamente la Fiorentina ha rifiutato due offerte importanti: l’Atalanta ha messo sul piatto 20 milioni per Comuzzo, cifra ritenuta insufficiente rispetto alla valutazione viola di circa 35 milioni; la Roma ha provato a strappare Fortini con una proposta da 3 milioni per il prestito e 13 per il riscatto, ma la società gigliata ha respinto l’offerta, considerando l’esterno classe 2006 un elemento chiave per il futuro. Sul fronte cessioni, il caso più spinoso è stato quello di Beltran:l’argentino ha rifiutato Flamengo e CSKA Mosca, destinazioni che avrebbero garantito un incasso ben superiore, scegliendo invece di trasferirsi al Valencia in prestito oneroso da 1 milione.

Restano invece in sospeso alcune situazioni delicate. Sabiri non ha trovato l’accordo con il Monza e Richardson non ha concretizzato il passaggio al Verona, mentre Infantino rimane ancora ai margini. Tutti e tre potrebbero comunque trovare una sistemazione nei mercati esteri ancora aperti, che consentono margini di manovra nelle prossime settimane. La Fiorentina chiude così il mercato senza rivoluzioni, ma con la chiara volontà di preservare i giovani più promettenti e sfoltire progressivamente la rosa. Lo scrive la Nazione.