Nazione: “Ceballos apre alla Fiorentina. Tentativo per Brescianini dell’Atalanta”

La sliding door viola si è messa in movimento intorno all'ora di pranzo del penultimo giorno di trattative. Mentre Tariq Lamptey si presentava nel cuore del centro di Firenze per svolgere le consuete visite mediche (6 milioni al Brighton e una percentuale sulla futura rivendita), Victor Lindelof comunicava formalmente alla Fiorentina di essersi accordato con l'Aston Villa.

Il capitano della Svezia ha deciso cosi di continuare la sua avventura in Premier, rinunciando alla maglia viola. Intorno a lui la situazione era chiara: la Fiorentina lo avrebbe tesserato solo a fronte di una cessione in difesa, che fin qui non si è materializzata. Vedremo quel che accadrà oggi (in special modo su Comuzzo e Pablo Marí), ultimo giorno utile per comprare calciatori fino alle 20.