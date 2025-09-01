La sliding door viola si è messa in movimento intorno all'ora di pranzo del penultimo giorno di trattative. Mentre Tariq Lamptey si presentava nel cuore del centro di Firenze per svolgere le consuete visite mediche (6 milioni al Brighton e una percentuale sulla futura rivendita), Victor Lindelof comunicava formalmente alla Fiorentina di essersi accordato con l'Aston Villa.
La Nazione
Nazione: “Ceballos apre alla Fiorentina. Tentativo per Brescianini dell’Atalanta”
Il capitano della Svezia ha deciso cosi di continuare la sua avventura in Premier, rinunciando alla maglia viola. Intorno a lui la situazione era chiara: la Fiorentina lo avrebbe tesserato solo a fronte di una cessione in difesa, che fin qui non si è materializzata. Vedremo quel che accadrà oggi (in special modo su Comuzzo e Pablo Marí), ultimo giorno utile per comprare calciatori fino alle 20.
Mercato finito in entrata? Vedremo. Prima della gara col Torino il dg Ferrari ha spiegato che «la Fiorentina è a posto cosi», ma mai mettere la mano sul fuoco. Dalla Spagna si registra l'apertura a trattare di Ceballos.Nome che può diventare un'occasione per le ultime ore. Spifferi raccontano anche di un tentativo per Brescianini dell'Atalanta. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA