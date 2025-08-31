Il dg viola Alessandro Ferrari ha parlato0 a Sky Sport ha parlato del mercato e non solo, le sue parole:
Ferrari: “Comuzzo? Dall’Atalanta nulla, no a Ceballos. 24 ore frenetiche in uscita”
Alessandro Ferrari chiarisce alcune situazioni sul mercato viola, come quella su Comuzzo. E sullo stadio...
"Con Kean è stata una bella storia, lui sul campo ci ha dato tutto quello che poteva. Con Commisso abbiamo fatto in fretta per tenerlo, e lui ha accettato. Ceballos niente, è arrivato Lamptey, siamo messi bene così. Ora ci sono 24 ore frenetiche, ma siamo nella giusta condizione. Ci sono delle situazioni in uscita che vogliamo chiudere, ma siamo felici così. Le 4 trasferte sono state impegnative per tutti, purtroppo questa situazione dello stadio è complicata, ed i tempi non promettono bene"
Su Comuzzo: "Gioca pure oggi, dall'Atalanta non è arrivato nulla. Io posso dire che è qui con noi, poi secondo me resta. Poi se lui chiede di andare via o arrivano offerte... ma per adesso non risulta nulla"
