Ferrari: “Comuzzo? Dall’Atalanta nulla, no a Ceballos. 24 ore frenetiche in uscita”

"Con Kean è stata una bella storia, lui sul campo ci ha dato tutto quello che poteva. Con Commisso abbiamo fatto in fretta per tenerlo, e lui ha accettato. Ceballos niente, è arrivato Lamptey, siamo messi bene così. Ora ci sono 24 ore frenetiche, ma siamo nella giusta condizione. Ci sono delle situazioni in uscita che vogliamo chiudere, ma siamo felici così. Le 4 trasferte sono state impegnative per tutti, purtroppo questa situazione dello stadio è complicata, ed i tempi non promettono bene"