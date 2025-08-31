Il Torino vuole ripartire dopo la prima disastrosa contro l'Inter. I granata nelle ultime ore sono molto attivi sul mercato, ed il ds Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Vagnati: “Dobbiamo dimenticare San Siro. Avevamo bisogno di Asllani”
news viola
Vagnati: “Dobbiamo dimenticare San Siro. Avevamo bisogno di Asllani”
Oggi nel Torino esordisce Asllani, ex obiettivo anche della Fiorentina. I granata hanno voglia di riscatto
"Dobbiamo dimeticare San Siro, non deve più accadere, ma dobbiamo andare avanti. Avevamo bisogno di Asllani, e lui ha quelle cose che ci mancavano. Dobbiamo migliorare la classifica dello scorso anno, abbiamo fatto una squadra che ha valore, ma siamo convinti che con il mister potremo fare un ottimo lavoro."
© RIPRODUZIONE RISERVATA