Vagnati: “Dobbiamo dimenticare San Siro. Avevamo bisogno di Asllani”

Davide Vagnati, Torino
Oggi nel Torino esordisce Asllani, ex obiettivo anche della Fiorentina. I granata hanno voglia di riscatto
Il Torino vuole ripartire dopo la prima disastrosa contro l'Inter. I granata nelle ultime ore sono molto attivi sul mercato, ed il ds Davide Vagnati ha parlato a Sky Sport:

"Dobbiamo dimeticare San Siro, non deve più accadere, ma dobbiamo andare avanti. Avevamo bisogno di Asllani, e lui ha quelle cose che ci mancavano. Dobbiamo migliorare la classifica dello scorso anno, abbiamo fatto una squadra che ha valore, ma siamo convinti che con il mister potremo fare un ottimo lavoro."

