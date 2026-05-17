Fabio Paratici torna oggi allo Juventus Stadium da avversario, dopo oltre dieci anni vissuti in bianconero tra il 2010 e il 2021. Prima al fianco di Giuseppe Marotta e poi come responsabile dell’area sportiva, ha contribuito a costruire una delle Juventus più vincenti della storia recente. Il suo addio fu segnato dalla commozione, al termine di un ciclo ricco di successi e operazioni di mercato clamorose, culminate nell’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per 117 milioni di euro. Ora Paratici è chiamato a rilanciare la Fiorentina, partendo anche dalla scelta del nuovo allenatore: tra i nomi circolati ci sono Grosso, De Rossi e Iraola, ma non si esclude una sorpresa.
La Nazione
Nazione: “Allenatore, occhio alla sorpresa di Paratici. E Firenze sogna un colpo”
Paratici—
Durante la sua esperienza alla Juventus, Paratici ha firmato molte delle operazioni più importanti del club. Tra i colpi più riusciti spiccano gli arrivi di Vidal, Pirlo e Pogba, quest’ultimo poi ceduto al Manchester United per oltre 100 milioni di euro. Ha inoltre portato a Torino giocatori come Tevez, Dybala, Higuain, De Ligt, Danilo, Morata e Mandzukic, contribuendo a costruire squadre competitive sia in Italia che in Europa. La sua attività è stata però segnata anche dallo stop imposto nel 2023 a causa della sentenza legata al caso plusvalenze della Juventus.
Colpo viola—
Il primo grande affare concluso da Paratici alla Juventus fu l’acquisto di Bonucci dal Bari, seguito dall’arrivo quasi a costo zero di Barzagli dal Wolfsburg. Proprio quest’ultima operazione è stata definita dallo stesso dirigente come il colpo di mercato di cui va più orgoglioso. Oggi Firenze spera che Paratici riesca a ripetere intuizioni simili alla Fiorentina, in un mercato estivo considerato decisivo per il futuro del club viola. Lo scrive la Nazione.
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