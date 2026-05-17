Nazione: “Allenatore, occhio alla sorpresa di Paratici. E Firenze sogna un colpo”

Fabio Paratici torna oggi allo Juventus Stadium da avversario, dopo oltre dieci anni vissuti in bianconero tra il 2010 e il 2021. Prima al fianco di Giuseppe Marotta e poi come responsabile dell’area sportiva, ha contribuito a costruire una delle Juventus più vincenti della storia recente. Il suo addio fu segnato dalla commozione, al termine di un ciclo ricco di successi e operazioni di mercato clamorose, culminate nell’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per 117 milioni di euro. Ora Paratici è chiamato a rilanciare la Fiorentina, partendo anche dalla scelta del nuovo allenatore: tra i nomi circolati ci sono Grosso, De Rossi e Iraola, ma non si esclude una sorpresa.