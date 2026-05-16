Cherubini elogia Paratici: “Alla Juventus è cresciuto e ora ricopre ruoli importanti”

L'attuale amministratore delegato del Parma Federico Cherubini si è raccontato a Calcio e Finanza, dove ha ricordato anche il periodo trascorso alla Juventus con l'attuale direttore sportivo viola Fabio Paratici. Ecco un estratto dell'intervista.

"Quando penso a quell’esperienza penso anche al Parma e a come mi piacerebbe creare sempre più questa idea di gioventù in tante posizioni all’interno del club. Basti pensare – per citarne alcuni – a Paolo Capparelli, Finance Director, o ad Alessandro Pettinà, Direttore Sportivo, che sono giovani, ma con competenze importanti. Se riguardo agli anni della Juventus, abbiamo avuto dirigenti che hanno poi ricoperto ruoli importanti, a partire dai più noti come Marotta oggi presidente dell’Inter e Paratici direttore sportivo della Fiorentina".