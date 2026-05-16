La Fiorentina Primavera chiude al primo posto la regular season del Campionato Primavera 1, al termine di un testa a testa tiratissimo con il Parma deciso soltanto dai criteri di classifica avulsa.
news viola
Primavera, Fiorentina e Parma a pari punti: chi al primo posto? Criteri e finali
I viola arrivavano all’ultima giornata con un punto di vantaggio sugli emiliani, ma il ko per 2-0 sul campo del Lecce, unito allo 0-0 del Parma contro il Monza, ha riportato entrambe le squadre a quota 68 punti. A quel punto è entrato in gioco il regolamento.
Perché la Fiorentina è arrivata prima—
Il primo criterio preso in considerazione sono stati i punti negli scontri diretti. All’andata la Fiorentina aveva vinto 2-1, mentre al ritorno il Parma si era imposto con lo stesso risultato: perfetta parità.
Stessa situazione anche nei successivi parametri:
Tutto identico.
Decisiva, dunque, la differenza reti generale:
Un solo gol ha quindi permesso alla squadra viola di chiudere davanti e conquistare il primo posto del campionato.
Cosa cambia tra primo e secondo posto—
Sia Fiorentina che Parma accedono direttamente alle semifinali playoff in qualità di teste di serie, evitando il primo turno riservato alle squadre classificate dal terzo al sesto posto.
Il regolamento della fase finale prevede infatti:
con le prime due classificate che entreranno direttamente in semifinale.
La differenza, però, non è banale. La Fiorentina, chiudendo prima, affronterà la vincente della sfida tra quarta e quinta classificata, evitando teoricamente l’incrocio con la migliore squadra uscita dall’altro lato del tabellone.
Inoltre, in caso di approdo all’ultimo atto, i viola avranno anche il vantaggio formale di essere considerati squadra “di casa” nella finale Scudetto.
I numeri della stagione viola—
La Fiorentina conclude la regular season con:
Numeri che certificano il percorso di una squadra capace di chiudere davanti a tutti dopo 38 giornate, resistendo fino all’ultimo assalto del Parma e precedendo anche il Cesena, fermo a 67 punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA