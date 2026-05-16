La Fiorentina di Galloppa perde a Lecce, il Parma pareggia: chi si è conquistato il primo posto nella regular season del campionato Primavera 1? Verdetti e vantaggi per le fasi finali

I viola arrivavano all’ultima giornata con un punto di vantaggio sugli emiliani , ma il ko per 2-0 sul campo del Lecce , unito allo 0-0 del Parma contro il Monza, ha riportato entrambe le squadre a quota 68 punti . A quel punto è entrato in gioco il regolamento.

Perché la Fiorentina è arrivata prima

Il primo criterio preso in considerazione sono stati i punti negli scontri diretti. All’andata la Fiorentina aveva vinto 2-1, mentre al ritorno il Parma si era imposto con lo stesso risultato: perfetta parità.