Dopo giorni interi di trattativa, finalmente è stato trovato un accordo per la prossima giornata di campionato. Il derby di Roma, come scrive Sky, si giocherà domenica alle 12. La prefettura ha dato il via in modo definitivo, prendendo in considerazione anche gli Internazionali di tennis. Di conseguenza anche le altre partite coinvolte nella lotta Champions si disputeranno alle 12, inclusa Juventus-Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola Sky: “C’è l’ok per il derby. Ecco quando si gioca Juventus-Fiorentina”
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Sky: “C’è l’ok per il derby. Ecco quando si gioca Juventus-Fiorentina”
Finalmente c'è l'ufficialità. La prefettura ha dato l'ok per l'orario definitivo di Roma-Lazio
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