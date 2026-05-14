Match fondamentale per la Juventus di Luciano Spalletti quello di domenica contro una Fiorentina salva e tranquilla. I bianconeri devo cercare di conquistare l'intera posta in palio perché sono in piena bagarre per la Champions. Ed ecco che il tecnico toscano punta sui titolari, diciamo, di questo ultimo periodo. Se la difesa è quella, con una linea a quattro composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, è a centrocampo l'unico vero dubbio.
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Verso la Juve: Spalletti pronto a rilanciare il 4-2-3-1 con McKennie “falso 10”
Per il match Juventus-Fiorentina Luciano Spalletti punta tutto su Vlahovic, supportato da tre giocatori sulla trequarti
Anche nella giornata odierna, infatti, Khephren Thuram si è allenato a parte: si cercherà di recuperarlo per la Viola, altrimenti il duo di centrocampo sarà quello composto da Locatelli e Koopmeiners. Davanti l'ex gigliato Dusan Vlahovic, supportato da Conceicao, McKennie e Yildiz: proprio lo statunitense sarà chiamato agli straordinari, considerando il suo ruolo delicato di collante tra centrocampo ed attacco.
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