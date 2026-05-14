Verso la Juve: Spalletti pronto a rilanciare il 4-2-3-1 con McKennie “falso 10”

Match fondamentale per la Juventus di Luciano Spalletti quello di domenica contro una Fiorentina salva e tranquilla. I bianconeri devo cercare di conquistare l'intera posta in palio perché sono in piena bagarre per la Champions. Ed ecco che il tecnico toscano punta sui titolari, diciamo, di questo ultimo periodo. Se la difesa è quella, con una linea a quattro composta da Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, è a centrocampo l'unico vero dubbio.