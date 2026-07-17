La corsa alla panchina della Nazionale italiana entra nella fase decisiva. Dopo aver ufficializzato l’ingresso di Paolo Maldini e Leonardo nell’area tecnica federale, Giovanni Malagò si è preso alcuni giorni per consentire ai due dirigenti di individuare il profilo ideale per il ruolo di commissario tecnico. Non è escluso, inoltre, che Maldini e Leonardo decidano di sorprendere tutti puntando su un nome diverso da quelli circolati finora.

Tra le possibili alternative viene indicato Raffaele Palladino, attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza all’Atalanta. Il tecnico campano rappresenterebbe una soluzione di equilibrio: giovane come Pirlo, ma con una maggiore esperienza in panchina e una filosofia di gioco offensiva che richiama quella di Mancini. L’obiettivo è chiudere la partita entro l’inizio della prossima settimana. A Malagò spetterà invece la valutazione finale sotto il profilo economico, verificando che il candidato individuato sia compatibile con il budget federale. In sostanza, la priorità è trovare un allenatore che unisca qualità tecniche e sostenibilità finanziaria.