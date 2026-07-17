La corsa alla panchina della Nazionale italiana entra nella fase decisiva. Dopo aver ufficializzato l’ingresso di Paolo Maldini e Leonardo nell’area tecnica federale, Giovanni Malagò si è preso alcuni giorni per consentire ai due dirigenti di individuare il profilo ideale per il ruolo di commissario tecnico. Non è escluso, inoltre, che Maldini e Leonardo decidano di sorprendere tutti puntando su un nome diverso da quelli circolati finora.
news viola
Clamoroso Nazionale, il nuovo CT potrebbe essere Palladino
Tra le possibili alternative viene indicato Raffaele Palladino, attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza all’Atalanta. Il tecnico campano rappresenterebbe una soluzione di equilibrio: giovane come Pirlo, ma con una maggiore esperienza in panchina e una filosofia di gioco offensiva che richiama quella di Mancini. L’obiettivo è chiudere la partita entro l’inizio della prossima settimana. A Malagò spetterà invece la valutazione finale sotto il profilo economico, verificando che il candidato individuato sia compatibile con il budget federale. In sostanza, la priorità è trovare un allenatore che unisca qualità tecniche e sostenibilità finanziaria.
Tra i nomi maggiormente apprezzati, però, c’è ancora quello di Andrea Pirlo. L’ex centrocampista azzurro rappresenta il profilo che meglio incarna il progetto di una Nazionale organizzata con una mentalità simile a quella di un club. Attualmente impegnato nel ritiro estivo in Lettonia con lo United FC di Dubai, accoglierebbe con entusiasmo una chiamata dalla FIGC. Per lui sarebbe anche un’occasione per ritrovare Paolo Maldini, che in passato lo aveva individuato come possibile allenatore del Milan.
Accanto questi due nomi resta viva la candidatura di Roberto Mancini. L’ex ct può vantare un’esperienza internazionale importante e avrebbe già manifestato la disponibilità ad accettare un ingaggio in linea con le possibilità economiche della Federazione, intorno ai due milioni di euro a stagione. Restano
Nel nuovo assetto federale potrebbe trovare spazio anche Gianluigi Buffon. L’ex portiere azzurro sarebbe destinato a ricoprire un ruolo di coordinamento delle Nazionali giovanili, anche alla luce dell’apprezzamento ricevuto per aver sostenuto la scelta di Silvio Baldini alla guida dell’Under 21.
© RIPRODUZIONE RISERVATA