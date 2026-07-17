Nonostante il grande caldo, la Fiorentina ha svolto regolarmente l'allenamento al Viola Park, posticipato di mezz'ora da Fabio Grosso per rendere più sopportabili le temperature. La seduta, durata circa un'ora e mezza, ha portato indicazioni positive soprattutto da Moise Kean.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sul ritiro: “Il caldo posticipa l’allenamento. Ottimi segnali da Moise Kean”
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Nazione sul ritiro: “Il caldo posticipa l’allenamento. Ottimi segnali da Moise Kean”
La seduta, durata circa un'ora e mezza, ha portato indicazioni positive soprattutto da Moise Kean
L'attaccante ha lavorato con il gruppo per tutta la sessione, senza svolgere allenamenti differenziati, fermandosi soltanto prima della consueta partitella finale. Buoni segnali anche da Alex Jimenez, che ha preso parte all'intera seduta nel suo primo allenamento da giocatore viola.
Dal punto di vista tattico, Grosso ha concentrato il lavoro sulle situazioni da palla inattiva e sulle letture difensive dei cross provenienti dalle fasce, aspetti sui quali lo staff tecnico sta insistendo fin dai primi giorni di ritiro. Lo scrive la Nazione.
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