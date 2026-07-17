Nazione sul ritiro: “Il caldo posticipa l’allenamento. Ottimi segnali da Moise Kean”

La seduta, durata circa un'ora e mezza, ha portato indicazioni positive soprattutto da Moise Kean

Nonostante il grande caldo, la Fiorentina ha svolto regolarmente l'allenamento al Viola Park, posticipato di mezz'ora da Fabio Grosso per rendere più sopportabili le temperature. La seduta, durata circa un'ora e mezza, ha portato indicazioni positive soprattutto da Moise Kean.