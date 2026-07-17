CorSport: “Dragusin e i dubbi dopo il lungo infortunio. Lui rassicura tutti”

Radu Dragusin si è presentato al Viola Park assicurando di aver completamente superato il grave infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno. Il difensore romeno, fermo da gennaio a dicembre 2025 per la rottura del legamento crociato, ha rassicurato tifosi e società sulle sue condizioni fisiche.

«Fisicamente mi sento bene, sono al cento per cento, ho recuperato a pieno da tempo e so cosa posso dare in campo», ha dichiarato il centrale, definendo quel lungo stop «un periodo bruttissimo» che però lo ha aiutato a crescere sia come calciatore sia come persona.