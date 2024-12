Napoli-Firenze, la tratta calda del mercato invernale. Quattro i nomi sul tavolo

Manca sempre meno all'apertura ufficiale del mercato invernale. Per la Fiorentina sarà un gennaio particolare, soprattutto per la posizione in classifica e le grandi ambizioni più volte richiamata da Pradé e Commisso. I dirigenti viola non dovranno muoversi soltanto in entrata però, perché tra giocatori scontenti e scambi favorevoli, qualcosa si sposterà anche in uscita. Stamani infatti il Corriere dello Sport riporta di come la tratta Firenze-Napoli potrebbe infiammare e non poco il calciomercato invernale. La squadra di Antonio Conte è alla disperata ricerca di un difensore centrale, con il nome di Danilo della Juventus come primo della lista. Non essendo una trattativa facile però, il direttore Manna starebbe guardando verso Firenze per trovare l'alternativa al brasiliano