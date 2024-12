Caccia al centrocampista: Fazzini meglio di Folorunsho e Matic. Vincere in Portogallo

Il centrocampo sta diventando un problema, basta leggere la lista dei convocati per rendersene conto. Senza Cataldi che resta a casa per una tonsillite, in Portogallo la famosa coperta è cortissima: sono rimasti in tre. E allora? Credo che una accelerata sul mercato vada data, la scelta vada fatta in fretta, in modo da poter chiudere qualche operazione già nei primi giorni dell’anno nuovo. Alla lista dei papabili aggiungo un giocatore che mi piace tantissimo (non solo a me) da tanto tempo e che avrei già preso. Chi? Jacopo Fazzini. La prima volta che l’ho visto ero a Empoli per scoprire Baldanzi, sono rimasto colpito dalla personalità, dal passo, dall’energia di questo ragazzino che non conoscevo (Fazzini, appunto). La conferma mi è arrivata in fretta da un uomo di calcio che lapidario mi disse: “Per me in prospettiva è più forte di Baldanzi”. Ruoli e caratteristiche diversi ovviamente, ma calcisticamente parlando. Ora, due anni dopo, Jacopo Fazzini ha già alle spalle una sessantina di partite in Serie A e una crescita evidente nonostante i suoi ventuno anni. Fra l’altro, visto che purtroppo la Fiorentina deve sostituire Bove, proprio Fazzini sa fare molte delle cose che faceva il centrocampista romano. Si assomigliano nella corsa, nella duttilità e nella capacità di fare le due fasi di gioco, nella visione. Fazzini è anche giovane, 21 anni appunto, come piace investire alla Fiorentina. Credo che fra Folorunsho e Matic, prendere Fazzini potrebbe essere la soluzione. Di sicuro il ragazzo toscano è sul taccuino della Fiorentina anche se la concorrenza non manca. Napoli e Lazio si sono informate e l’Empoli, come ha fatto con Baldanzi un anno fa, non metterà ostacoli sulla carriera di Fazzini. Il colpo, volendo, si può fare già a gennaio. Per Transfermarkt la valutazione attuale si aggira attorno agli otto milioni, per l’Empoli credo si parta da dieci. In attesa di capire, anche prendere Folorunsho non sembra così facile. Conte lo ritiene una seconda linea importante, da Napoli hanno rilanciato proponendo uno scambio Biraghi-Spinazzola sulla fascia sinistra. Aspettiamo per capire come finirà la mediazione del procuratore Giuffredi. Matic è stato proposto, ma ha caratteristiche diverse, sicuramente minor dinamismo. In teoria andrebbero presi entrambi. Un altro nome che gira è quello di Frendrup del Genoa, ma la società ha cambiato padrone e non si conoscono le intenzioni del nuovo proprietario, un industriale rumeno. Fra l’altro Frendrup è un pallino di Gasperini e l’Atalanta sembrava in vantaggio. Vedremo.